МИД РФ заявил, что ВСУ продолжают атаковать РФ с помощью дронов

Причастные понесут ответственность, отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают атаки с помощью дронов по территории РФ, все причастные к этому будут привлечены к ответственности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе.

"ВСУ не прекращают атаки с помощью дронов. 17 февраля российские силы ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областями", - указала дипломат. "Все эти преступные деяния фиксируются российскими правоохранительными органами. Причастные к ним лица будут обязательно установлены и привлечены к ответственности", - подчеркнула Захарова.