Захарова заявила, что госпереворот на Украине не приблизил страну к демократии и прогрессу

Государство и ее граждане были "поставлены на край пропасти", отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. События "евромайдана" на Украине не приблизили страну к демократии и прогрессу, государство и ее граждане были "поставлены на край пропасти".

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Евромайдан" не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совершив госпереворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, поставив страну и ее граждан на край пропасти", - указала дипломат.

По словам Захаровой, государственный переворот на Украине "привел к глубокому расколу в обществе, репрессиям и борьбе с инакомыслием, разгулу национализма и неонацизма, правовому беспределу и нигилизму, борьбе с русским языком и историей, полной деградации социально-экономической ситуации в стране". "Это тем более печально, что в феврале 2014 года урегулирование возникшего тогда политического кризиса могло быть абсолютно бескровным. Именно для этого 21 февраля 2014 года бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции при посредничестве ФРГ, Франции и Польши было подписано соответствующее соглашение. Его выполнение позволило бы избежать трагических событий, случившихся на Украине за последние десять лет. Но оно было отброшено "победителями" "революции достоинства" как ненужная помеха на пути к желаемым должностям", - заключила официальный представитель МИД России.

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стало более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут".