МИД РФ: планы НАТО по поставкам оружия Киеву говорят о прямом вовлечении в конфликт

Альянс, по сути, намерен взять на себя роль координатора оружейных поставок режиму Владимира Зеленского, отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Планы Североатлантического альянса по координации поставок оружия Киеву говорят о прямом вовлечении организации в конфликт.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе.

"Примечательным заявлением отметился генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он дал понять, что теперь вопросы выделения военной помощи Киеву будут обсуждаться не только в формате "Рамштайн", но и на заседаниях Совета Украина-НАТО, - указала дипломат. - Иными словами, в условиях сложностей с ее выделением по линии США и ЕС альянс, по сути, намерен взять на себя роль координатора оружейных поставок режиму Зеленского. Получается, что НАТО открыто говорит о своем прямом вовлечении в конфликт".

Захарова обратила внимание, что 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошло уже 19-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". "По его итогам украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил о начале работы возглавляемой Германией, Францией и США "коалиции ПВО", к которой присоединились 15 стран. 20 стран вступили в "коалицию по разминированию", - напомнила официальный представитель МИД РФ.