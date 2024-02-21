Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений Республики Сербской с Россией

Президент РФ отметил, что отношения России с Республикой Сербской сложились давно и носят абсолютно созидательный характер

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика за поддержание отношений между двумя странами.

"Мы вам благодарны за то, что вы поддерживаете регулярные отношения с Россией", - сказал российский лидер на двусторонней встрече в Казани. "Представители руководства Республики Сербской у нас регулярно. Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений", - добавил Путин.

Российский лидер также поблагодарил Додика за то, что Республика Сербская поддерживает многие начинания России. "В том числе и такое благородное, на мой взгляд, мероприятие, связанное с памятью о жертвах нацизма. Даже принимаете личное участие в шествии Бессмертного полка", - указал он.

Путин отметил, что отношения России с Республикой Сербской сложились давно и носят абсолютно созидательный характер. "Мы очень рады тому, что сделано. И очень рассчитываю на то, что сделано в наших отношениях будет еще больше", - добавил президент РФ.

Он также упомянул и обстановку в республике. "Знаем, что ситуация в республике непростая. Готовы поговорить тоже и на этот счет", - сказал глава российского государства.