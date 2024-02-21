Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии празднование предстоящего 80-летия дипотношений

В ведомстве отметили, что стороны обсудили и складывающуюся ситуацию в сирийском государстве и вокруг него

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Башар Джаафари обсудили подготовку совместных мероприятий в рамках празднования исполняющегося в июле 80-летия установления дипотношений между двумя странами.

"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского многопланового сотрудничества, включая ход подготовки совместных мероприятий в рамках празднования исполняющегося в июле текущего года 80-летия установления дипотношений между двумя странами", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.

В ведомстве добавили, что стороны обсудили и складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг нее, "в том числе в свете продолжающегося обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта". "Отдельное внимание было уделено задачам продвижения комплексного урегулирования в САР", - добавили в дипведомстве.

Встреча прошла по просьбе сирийского дипломата.

Дипломатические отношения между странами установлены 21 июля 1944 года.