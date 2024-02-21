Замглавы МИД РФ Богданов вручил послу Бахрейна орден Дружбы

В дипведомстве отметили, что Богданов в ходе беседы поздравил дипломата "с высокой наградой и пожелал ему в качестве руководителя дипмиссии Бахрейна в Москве дальнейших успехов в реализации задач по продвижению традиционно дружественных отношений между нашими двумя странами"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов вручил послу Бахрейна в Москве Ахмеду ас-Саати орден Дружбы. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении.

"21 февраля в МИД России специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов вручил послу Королевства Бахрейн в Москве Ахмеду ас-Саати орден Дружбы, которым он награжден указом президента Российской Федерации [Владимира Путина] за большой вклад в укрепление российско-бахрейнских отношений", - сообщили в министерстве.

В дипведомстве отметили, что Богданов в ходе беседы поздравил дипломата "с высокой наградой и пожелал ему в качестве руководителя дипмиссии Бахрейна в Москве дальнейших успехов в реализации задач по продвижению традиционно дружественных отношений между нашими двумя странами".

"При обмене мнениями по актуальной ближневосточной проблематике основное внимание было уделено беспрецедентному обострению палестино-израильского конфликта, а также ситуации в зоне Персидского залива", - заключили в МИД РФ.