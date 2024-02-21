Путин заявил об успешном развитии отношений РФ и Казахстана по всем направлениям

Президент России отметил, что ему докладывали о том, как идет работа по линии энергетики, инвестиций и регионов

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Отношения России и Казахстана успешно развиваются по всем жизненно важным направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются весьма успешно, по многим, практически по всем жизненно важным направлениям для нас", - обратил внимание глава российского государства.

Путин напомнил, что в ноябре 2023 года с визитом посетил Казахстан. Он отметил, что тогда лидеры стран наметили направления дальнейшего развития, а также поблагодарил Токаева за прием.

"Мы сейчас имеем возможность поговорить, если есть необходимость, по всем направлениям", - отметил Путин, добавив, что ему докладывали о том, как идет работа по линии энергетики, инвестиций и регионов. "Здесь все представляет значительный интерес, реальный значительный интерес для стран в целом и для отдельных регионов России и Казахстана, и [для] целых отраслей производства", - указал российский лидер.