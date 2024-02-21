Москва и Эр-Рияд будут координировать усилия по безопасности на Ближнем Востоке

В МИД РФ также отметили, что в ходе дискуссии обсуждались ключевые вехи истории российско-саудовских отношений, приобретающих стратегический характер

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. РФ и Саудовская Аравия намерены активизировать усилия для поддержания международного мира и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в МИД России.

В Дипломатической академии МИД России прошло заседание "Хакимовского клуба", в котором, в частности, принял участие спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

"По итогам мероприятия участники подчеркнули растущую значимость координации и активизации усилий России и Саудовской Аравии, направленных на поддержание международного мира и безопасности на Ближнем Востоке в условиях формирования новой архитектуры мироустройства", - отметили в дипведомстве.

В ведомстве указали, что в ходе дискуссии обсуждались ключевые вехи истории российско-саудовских отношений, приобретающих стратегический характер. "Особо отмечен значительный импульс, который был придан многоплановому сотрудничеству между двумя дружественными странами на встрече 6 декабря 2023 года в Эр-Рияде президента Российской Федерации Владимира Путина и Его Королевского Высочества наследного принца и председателя Совета министров КСА Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда", - указали в дипведомстве.

"В своем вступительном слове Михаил Богданов отметил, что последовательная и принципиальная линия Москвы в ближневосточных делах, нацеленная на обеспечение весомой роли России в урегулировании кризисов и конфликтов и основанная на традициях дружбы и взаимного уважения со всеми странами Ближнего Востока и Северной Африки, будет продолжена", - добавили в дипведомстве.