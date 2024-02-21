Главы МИД РФ и Мексики обсудили углубление политического диалога

Стороны также рассмотрели развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мексики Алисия Барсена обсудили углубление двустороннего политического диалога и развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшей на полях министерского заседания G20 встречи.

"Были обсуждены актуальные вопросы российско-мексиканских отношений, в том числе связанные с углублением двустороннего политического диалога, развитием сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также совершенствованием договорно-правовой базы", - информировали в дипведомстве.

В министерстве добавили, что министры обменялись мнениями по отдельным ключевым международным и региональным темам, включая взаимодействие двух стран в ООН, Группе двадцати, АТЭС. "Подчеркнута важность сохранения неполитизированного характера работы "двадцатки" в целях повышения ее эффективности", - сообщили в МИД РФ.