Россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ в трех городах Канады

Посол России в Канаде Олег Степанов уточнил, что речь идет об Оттаве, Монреале и Торонто

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Граждане России, находящиеся сейчас в Канаде, смогут проголосовать на выборах президента РФ в российском посольстве в Оттаве, а также на территории генеральных консульств в Монреале и Торонто. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Канаде Олег Степанов.

"Подготовка к выборам президента Российской Федерации осуществляется в плановом режиме. Голосование пройдет в один день - 17 марта 2024 года с 8:00 до 20:00 по местному времени, - сказал дипломат. - Информирую проживающих на территории Канады граждан нашей страны, имеющих право голоса, о том, что мы будем рады видеть их на сформированных в российских загранучреждениях избирательных участках при посольстве в Оттаве и генеральных консульствах в Торонто (провинция Онтарио) и Монреале (провинция Квебек)".

Степанов уточнил, что в этом году из-за текущей политической обстановки досрочное голосование проводиться не будет. "Организовать досрочное голосование в нынешних канадских условиях не представляется возможным", - сказал посол. В 2018 году посольство России организовало досрочное голосование в городах Виннипег (провинция Манитоба), Калгари (провинция Альберта), Галифакс (провинция Новая Шотландия), Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) и Виндзор (провинция Онтарио), где нет официальных российских дипломатических представительств.

Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.