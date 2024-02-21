Посол РФ в Канаде ожидает более высокую явку на выборах президента России, чем в 2018 году

Олег Степанов сообщил, что российский дипломатический корпус активно занимается подготовкой к предстоящему голосованию, которое пройдет 17 марта в посольстве России в Оттаве, а также в генеральных консульствах в Торонто и Монреале

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Явка на выборах президента РФ на избирательных участках в Канаде ожидается выше, чем была в 2018 году. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Канаде Олег Степанов.

"В прошлых выборах президента нашей страны приняло участие более 4 тыс. граждан России. Рассчитываем, что в этом году цифры будут выше", - сказал дипломат.

По его словам, российский дипломатический корпус в настоящее время активно занимается подготовкой к предстоящему голосованию, которое пройдет 17 марта в посольстве России в Оттаве, а также в генеральных консульствах в Торонто (провинция Онтарио) и Монреале (провинция Квебек). Досрочное голосование в этом году в Канаде проводиться не будет.

"Для того чтобы все желающие могли отдать свой голос, а сам процесс голосования был удобным и ритмичным, проводим внутреннее кадровое перераспределение. Направим в командировку в наши генконсульства на усиление дополнительных сотрудников", - уточнил Степанов.

Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.