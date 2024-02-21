Оттава обещала помочь обеспечить безопасность дипмиссий РФ в день выборов президента

По словам посла России в Канаде Олега Степанова, российские дипломаты находятся в плотном контакте с МИД этой страны, Королевской канадской конной полицией и другими компетентными ведомствами

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Канады обещали помочь с обеспечением безопасности российских дипмиссий, на территории которых 17 марта будут открыты избирательные участки на выборах президента РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Канаде Олег Степанов.

"Наша главная задача - чтобы пришедшим на выборы соотечественникам было максимально комфортно. И с учетом напряженной обстановки безопасность сограждан, безусловно, на первом месте", - сказал Степанов.

По его словам, российские дипломаты находятся в плотном контакте с МИД Канады, Королевской канадской конной полицией (национальной полицией) и другими компетентными ведомствами на предмет обеспечения безопасности избирательных участников. "Нас заверили официально, что будет осуществляться патрулирование, усилены наряды полиции. Исхожу из того, что канадская сторона полностью выполнит свои обязательства", - сказал посол РФ.

Кроме того, по словам Степанова, российский дипкорпус также проводит подготовку к избирательному процессу с точки зрения обеспечения безопасности голосующих. "Ведем ряд организационных мероприятий внутри и на прилегающих к дипмиссиям территориях. Усиливаем техническую защиту", - сказал он.

Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Канаде проголосовать можно будет только 17 марта в посольстве России в Оттаве, а также в генеральных консульствах в Торонто (провинция Онтарио) и Монреале (провинция Квебек).