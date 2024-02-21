Оттава пока не предоставила результатов расследования случаев нападения на дипмиссии РФ

Посол РФ Олег Степанов подчеркнул, что посольство "держит каждый из них на постоянном контроле"

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Канадские власти пока не предоставили конкретных результатов расследования по фактам нападений на российские дипмиссии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Конкретных результатов пока нет. Следствие по всем случаям продолжается", - сказал он. Степанов подчеркнул, что посольство "держит каждый из них на постоянном контроле".

С февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, российские загранучреждения неоднократно подвергались нападению неизвестных. В частности, в сентябре 2022 года на территорию посольства была брошена бутылка с зажигательной смесью. При ударе о землю жидкость не воспламенилась, пострадавших и разрушений не было. В посольстве тогда расценили произошедшее как попытку совершения террористического акта. В апреле 2023 года неизвестный злоумышленник облил фундамент забора посольства России в Оттаве красной краской, нанеся ущерб имуществу российского диппредставительства.

По всем фактам посольство предоставило местной полиции записи с камер видеонаблюдения, а в МИД Канады были переданы ноты с требованием обеспечить безопасность дипломатических представительств России в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Москва также требовала от канадской стороны принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений на территории страны, а в МИД РФ вызывали в связи с этим посла Канады в Москве.