Главы МИД РФ и Бразилии обсудили график контактов на различных уровнях

В ведомстве России отметили, что министры подтвердили обоюдный настрой на "дальнейшее укрепление всего комплекса российско-бразильских связей"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра рассмотрели график контактов на различных уровнях с учетом председательств двух стран в БРИКС и Группе двадцати (G20). Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшей на полях министерского заседания G20 встречи.

"Проведен заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повесток дня, рассмотрен график контактов на различных уровнях, в том числе с учетом перекрестных председательств двух стран в БРИКС и "Группе двадцати" в текущем году", - указали в ведомстве.

Там отметили, что министры подтвердили обоюдный настрой на "дальнейшее укрепление всего комплекса российско-бразильских связей".

"Обсужден ряд практических аспектов взаимодействия в Группе двадцати", - добавили в МИД РФ.