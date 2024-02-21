Лавров начал встречу с главой МИД Египта на полях министерского заседания G20

Ожидается, что позже министры Группы двадцати соберутся на первое пленарное заседание в рамках председательства Бразилии в группе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Переговоры проходят на полях встречи министров иностранных дел Группы двадцати (G20) в Бразилии.

Ранее в среду Лавров провел встречи с главами МИД Мексики и Бразилии. Запланированы также его переговоры с коллегами из Боливии и ЮАР. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, прорабатывается его встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Ожидается, что позже министры "двадцатки" соберутся на первое пленарное заседание в рамках председательства Бразилии в группе.