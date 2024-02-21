Главы МИД РФ и Египта подчеркнули необходимость создания палестинского государства

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, включая укрепление внешнеполитического взаимодействия в ООН и на других международных площадках

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в секторе Газа, подчеркнув необходимость создания палестинского государства. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по наиболее актуальным аспектам ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в секторе Газа", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что министры "подчеркнули необходимость скорейшей консолидации международных усилий в интересах справедливого урегулирования на общепризнанной основе, предполагающей создание палестинского суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".

Кроме того, главы дипведомств рассмотрели вопросы дальнейшего развития "традиционно дружественных российско-египетских отношений, включая укрепление внешнеполитического взаимодействия в ООН и на других международных площадках, а также осуществление масштабных проектов в торгово-экономической сфере".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.