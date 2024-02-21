Путин заявил, что хорошие личные отношения лидеров помогают РФ и Таджикистану идти вперед

Президент России отметил, что отношения Москвы и Душанбе "развиваются весьма успешно"

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, причем двигаться вперед им помогают добрые личные отношения руководителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Путин отметил, что отношения Москвы и Душанбе "развиваются весьма успешно". "Я не знаю ни одной проблемы, которой мы бы не решали, особенно после наших встреч, - сказал президент РФ. - В том числе и благодаря нашим личным отношениям, - я думаю, это тоже фактор такой серьезный, - мы двигаемся вперед и, уверен, будем двигаться в хорошем темпе".

"Будем двигаться по всем направлениям. Прежде всего это касается, конечно, экономики", - пообещал президент РФ.

Российский лидер приветствовал приезд Рахмона на Игры будущего в Казани. "Не буду скрывать: никогда не видел вживую соревнования по этим смешанным видам спорта, - признался Путин. - Я знаю, что есть представительство из Таджикистана, вместе посмотрим".