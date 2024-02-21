Посол РФ: прямые переговоры являются лучшим решением для палестино-израильского конфликта

Владимир Тарабрин считает, что это значительно увеличивает шансы на то, что соглашение действительно будет достигнуто

ГААГА, 21 февраля. /ТАСС/. Прямые переговоры являются лучшим способом для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин, выступая на слушаниях в Международном суде ООН по палестинскому вопросу.

По его словам, лучшим способом достижения двухгосударственного решения являются прямые переговоры между сторонами. "Это значительно увеличивает шансы на то, что соглашение действительно будет достигнуто, что оно будет учитывать интересы обеих сторон и будет воплощено на практике, - заметил дипломат. - Суд ООН же может создать необходимые условия для такого диалога. А лучшим из них станет подтверждение того, что Израиль и Палестина обязаны возобновить переговоры, в то время как все государства и международные организации должны сотрудничать, чтобы сделать это возможным".

Тарабрин также подчеркнул, что суд будет прав, если придет к заключению, что Израиль должен положить конец нарушению своих международных обязательств, "уважать права палестинского населения на самоопределение и прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных территориях".

В декабре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой в Международный суд ООН был направлен запрос на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям, вытекающим из политики и практик Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. В ходе слушаний, которые проходят 19-26 февраля, суд заслушивает заинтересованные стороны, чтобы позднее вынести свое заключение. В общей сложности более 50 государств, в том числе РФ и США, и три международные организации изъявили желание изложить свою позицию по данному вопросу. При этом, как сообщил ранее представитель Палестины на слушаниях Пол Райхлер, защитить Израиль пытаются лишь два государства - США и Фиджи.

Выступая ранее на слушаниях, юридический консультант США Ричард Висек призвал суд учитывать "реальные потребности Израиля в области безопасности" при принятии решений по израильскому уходу с Западного берега реки Иордан и из сектора Газа. "В целом важно, чтобы суд учитывал необходимость баланса, установленного Советом Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеей, что обеспечить наилучшие шансы на прочный мир, - подчеркнул он. - Суд не должен прийти к выводу, что Израиль юридически обязан немедленно и без всяких условий освободить оккупированные территории".

Как ожидается, консультативное заключение суда будет вынесено до конца этого года. В отличие от решений, заключения Международного суда ООН обязательной силы не имеют.