Фальков встретился с главой комитета Госдумы по науке после жалоб на "закрытость"

На встрече обсуждались вопросы развития системы высшего образования и науки Омской области

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков встретился с членом фракции КПРФ, первым заместителем председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Олегом Смолиным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к полномочному представителю правительства РФ в ГД Александру Синенко в связи с жалобами депутатов на невозможность организовать встречу с Фальковым. По словам спикера, Фальков "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр".

"Валерий Фальков встретился с членом фракции КПРФ, первым заместителем председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы развития системы высшего образования и науки Омской области, в частности, последующее развитие программы создания сети современных кампусов и новые экономические механизмы, и программы развития высшего образования и науки в стране. В министерстве добавили, что в марте министр планирует посетить Омск с рабочим визитом.

Также Фальков и Смолин обсудили планы работы Совета Минобрнауки России по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и включение Минобрнауки в работу с экспертным советом по негосударственному образованию и частно-государственному партнерству при комитете Государственной думы по науке и высшему образованию.