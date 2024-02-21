Посол РФ согласовал с главой МИД Таджикистана график контактов Москвы и Душанбе

В посольстве РФ отметили, что "беседа прошла в характерной для российско-таджикских отношений теплой и дружественной атмосфере"

ДУШАНБЕ, 21 февраля. /ТАСС/. Посол России в Душанбе Семен Григорьев встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Стороны обсудили отношения двух стран и график контактов внешнеполитических ведомств.

"В МИД Таджикистана глава внешнеполитического ведомства республики Сироджиддин Мухриддин принял посла России в Республике Таджикистан Семена Григорьева. Стороны обсудили состояние и перспективы развития союзнических отношений между Москвой и Душанбе. Согласован график контактов между двумя министерствами иностранных дел", - сообщили в посольстве РФ по итогам встречи.

Там отметили, что "беседа прошла в характерной для российско-таджикских отношений теплой и дружественной атмосфере".

В феврале на пресс-конференции Мухриддин сообщал, что в Таджикистане видят, как Россия проявляет интерес к работе с республикой, и отметил серьезную активизацию межгосударственных контактов на всех уровнях в 2023 году. 17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел с Мухриддином телефонный разговор, в ходе которого они обсудили стратегическое партнерство двух стран и координацию позиций по международным и региональным вопросам.