РФ призвала Международный суд ООН дать оценку оккупации Израилем палестинских земель

В МИД России указали, что на Израиле и Палестине лежит международно-правовое обязательство возобновить и добросовестно вести переговоры для достижения окончательного урегулирования, а все остальные государства и международные организации обязаны способствовать такому развитию событий

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия призывает Международный суд ООН дать надлежащую юридическую оценку оккупации Израилем палестинских земель. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи со слушаниями в суде по вопросу о правовых последствиях политики Израиля на оккупированной палестинской территории.

"Отмечено, что среди наиболее наглядных проявлений продолжающейся оккупации - израильская поселенческая деятельность на оккупированной территории. Строительство Израилем новых поселений на Западном берегу реки Иордан продолжается рекордными темпами, несмотря на солидарное признание незаконности такой деятельности Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН. Российская сторона призывает суд дать надлежащую юридическую оценку данной трагической ситуации", - отметили в дипведомстве.

"Исходим из того, что путь к прекращению оккупации, нарушений прав палестинцев и осуществлению палестинским народом права на самоопределение лежит через реализацию общепризнанной международно-правовой основы палестино-израильского урегулирования с ее ключевым элементом - двугосударственным решением. Международный суд как один из главных органов ООН должен внести свой вклад в усилия организации, направленные на прекращение насилия и восстановление политического горизонта в мирном процессе", - добавили в МИД РФ.

В дипведомстве указали, что на Израиле и Палестине лежит международно-правовое обязательство возобновить и добросовестно вести переговоры с целью достижения окончательного урегулирования, а все остальные государства и международные организации обязаны способствовать такому развитию событий. "Именно через переговоры, как того и требует международное право, должно быть обеспечено создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, и прекращение израильской оккупации арабских земель", - констатировали в МИД.

В декабре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой в Международный суд ООН был направлен запрос на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям, вытекающим из политики и практик Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. В ходе слушаний, которые проходят 19-26 февраля, суд заслушивает заинтересованные стороны, чтобы позднее вынести свое заключение. В общей сложности более 50 государств, в том числе РФ и США, и три международные организации изъявили желание изложить свою позицию по данному вопросу. При этом, как сообщил ранее представитель Палестины на слушаниях Пол Райхлер, защитить Израиль пытаются лишь два государства - США и Фиджи.

Как ожидается, консультативное заключение суда будет вынесено до конца этого года. В отличие от решений, заключения Международного суда ООН обязательной силы не имеют.