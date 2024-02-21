Лавров и глава МИД Боливии подтвердили курс на дальнейшее укрепление связей двух стран

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи была подчеркнута приверженность двух стран отстаиванию центральной роли ООН и принципов международного права

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своей коллегой из Боливии Селиндой Сосой развитие политического диалога, стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-боливийских связей. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшей на полях министерского заседания G20 встречи, в которой также принял участие министр углеводородов и энергетики Боливии Франклин Молина Ортис.

"Стороны подтвердили курс на дальнейшее укрепление многоплановых российско-боливийских связей. Особое внимание уделено ключевым аспектам расширения политдиалога и сотрудничества в международных делах. Предметно обсуждены вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая перспективы реализации масштабных инвестиционных проектов, возможности наращивания культурно-гуманитарных обменов", - указали в МИД.

Там также отметили, что в ходе встречи была подчеркнута приверженность двух стран отстаиванию центральной роли ООН и принципов международного права. "Затронуты вопросы взаимодействия Боливии с БРИКС, развития интеграционных процессов в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, а также функционирования соответствующих диалоговых механизмов России с соответствующими объединениями в данном регионе", - добавили в дипведомстве.