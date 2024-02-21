Посол РФ заявил, что ситуацию с Навальным нельзя использовать для обвинений России

Алексея Парамонова ранее вызвали в МИД Италии для прояснения ситуации вокруг Алексея Навального

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Попытки стран Запада использовать смерть Алексея Навального в политических целях для предъявления обвинений различного рода в адрес российской стороны являются бесполезными и неприемлемыми со всех точек зрения. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Италии Алексея Парамонова, который был вызван в МИД страны для прояснения ситуации вокруг Навального.

Как отмечается в документе, неприемлемо "искусственное нагнетание критики и враждебности к российским властям и настроений против Российской Федерации".

"Были высказаны некоторые ангажированные политические оценки внутриполитической ситуации в России в духе согласованных в западном формате предвзятых антироссийских трактовок. В ответ итальянским представителям было разъяснено, что ситуация, которая стала поводом для вызова посла России в Италии в МИД Италии, является сугубо внутренним делом российской стороны, которая, как уже заявлялось, проводит все необходимые экспертизы и следственные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в целях установления подлинной причины инцидента и в случае необходимости соответствующей ответственности", - поясняется в заявлении.

6 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. МИД нескольких стран, включая Италию, вызвали глав российских дипмиссий для разъяснения ситуации.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.