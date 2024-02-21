Главы МИД РФ и Парагвая выступили за развитие торговли и гуманитарных отношений

Стороны также подчеркнули нацеленность на "обеспечение безусловного уважения норм и принципов международного права в нынешней турбулентной обстановке"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Парагвая Сергей Лавров и Рубен Рамирес Лескано выступили за развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между странами и обсудили взаимодействие на международных площадках. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

"Стороны выразили намерение и далее развивать российско-парагвайский политический диалог, торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения между двумя государствами, обсудили модальности взаимодействия Москвы и Асунсьона на многосторонних площадках", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, стороны подчеркнули нацеленность на "обеспечение безусловного уважения норм и принципов международного права в нынешней турбулентной обстановке".