Медведев прокомментировал убийство Кузьминова словами "собаке - собачья смерть"

Замглавы Совбеза РФ не стал развивать эту тему и комментировать то, как именно умер перебежчик

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев не видит повода для сожалений по поводу смерти в Испании летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет.

"Собаке - собачья смерть!" - сказал политик в интервью российским СМИ, в том числе ТАСС. Фрагмент этой беседы опубликован в Telegram-канале Медведева.

Он не стал развивать эту тему и комментировать то, как именно окончил жизнь Кузьминов. "Я сказал все, что хотел", - подчеркнул Медведев.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено в гараже в провинции Аликанте "с огнестрельными ранениями". Стражи порядка не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.