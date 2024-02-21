21 февраля, 18:22,
обновлено 21 февраля, 18:23

Медведев прокомментировал убийство Кузьминова словами "собаке - собачья смерть"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Замглавы Совбеза РФ не стал развивать эту тему и комментировать то, как именно умер перебежчик

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев не видит повода для сожалений по поводу смерти в Испании летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет.

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"Собаке - собачья смерть!" - сказал политик в интервью российским СМИ, в том числе ТАСС. Фрагмент этой беседы опубликован в Telegram-канале Медведева.

Он не стал развивать эту тему и комментировать то, как именно окончил жизнь Кузьминов. "Я сказал все, что хотел", - подчеркнул Медведев.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено в гараже в провинции Аликанте "с огнестрельными ранениями". Стражи порядка не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми. 

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия