Эксперты констатировали стратегический уровень в диалоге Москвы и Эр-Рияда

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров отметил, что двусторонние отношения развиваются не в вакууме, а "в контексте быстро и качественно меняющейся обстановки в Ближневосточном регионе"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Дипломаты и эксперты России и Саудовской Аравии констатировали на заседании "Хакимовского клуба" уровень стратегического партнерства в отношениях двух стран. Об этом заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка и председатель "Хакимовского клуба" Олег Озеров.

Подводя итоги заседания клуба на тему "Ближневосточное измерение политики России в контексте глобальной трансформации", Озеров отметил, что состоялся "очень заинтересованный и глубокий диалог" по различным аспектам российско-саудовских отношений. "С саудовской стороны было констатировано, что между нашими странами установились отношения стратегического партнерства, и мы подтверждаем этот факт с точки зрения общественной политологической площадки", - продолжил дипломат.

При этом он подчеркнул, что двусторонние отношения развиваются не в вакууме, а "в контексте быстро и качественно меняющейся обстановки в Ближневосточном регионе". В этой связи участники встречи уделили отдельное внимание и вопросам широкой ближневосточной повестки.

"Третий момент, который был вплетен в нашу дискуссию, - это обсуждение вопросов, связанных с реконфигурацией, перестройкой всей системы международных отношений и тем, как эта перестройка будет отражаться на самом Ближнем Востоке, на наших взаимоотношениях, на стабильности в этом регионе, на решении проблем мира и безопасности", - добавил посол по особым поручениям МИД РФ.

Он обратил внимание на то, что дискуссия по ближневосточной повестке будет продолжена в рамках "Хакимовского клуба" и будет проходить и на других площадках.

"Скорее всего, весной этого года состоится еще одно заседание. Возможно, в Уфе, - отметил Озеров. - Вероятны и другие заседания, поскольку все стороны проявили большой интерес к этому мероприятию. Участие в этой конференции очно и заочно приняли ведущие эксперты в российско-саудовских отношениях с саудовской стороны и даже специалисты по американо-саудовским отношениям. Поэтому мы имели возможность с разных углов взглянуть на ситуацию на Ближнем Востоке".