Медведев: РФ должна создать защитный кордон, который защитит ее от любых поползновений

Замглавы Совбеза России отметил необходимость полностью обеспечить интересы страны

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия должна создать защитный кордон, который застрахует от любых поползновений на ее земли. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС во время интервью, которое дал российским СМИ.

"Нам нужно полностью обеспечить наши интересы", - заявил политик. Он пояснил, что это означает две вещи. "Во-первых, выполнить задачи СВО, о которых сказал президент. Во-вторых, создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции", - сказал Медведев.

Политик подчеркнул, что "только в этом случае можно будет признать, что задачи выполнены".

Полная версия интервью Медведева российским СМИ выйдет 22 февраля.