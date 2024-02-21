Медведев: освобождение Авдеевки была сложной задачей, но ВС РФ с ней справились

Замглавы Совбеза отметил, что "это, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Операция по освобождению Авдеевки в ДНР была сложной задачей, но российские войска с ней справились. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС во время интервью, которое он дал российским СМИ.

"Вы, наверное, все обратили внимание, ведь такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьезные сооружения - фортификационные, защитные, - и это позволяло держать этот населенный пункт", - подчеркнул он. "Поэтому это была сложная задача, но наши вооруженные силы с этим блестяще справились", - отметил Медведев.

Политик отметил, что во время встречи, которую президент Владимир Путин провел 20 февраля с министром обороны Сергеем Шойгу "был дан анализ того, что произошло" в Авдеевке. "Это, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции, - герои", - подчеркнул замглавы Совбеза. По его мнению, "об этом нужно прямо говорить". "Это, конечно, не сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв. Хочу всех поздравить еще раз с этим событием", - сказал Медведев, парируя мнение тех, кто возложил ответственность за неудачу Вооруженных сил Украины в Авдеевке на нового украинского главкома Александра Сырского, припомнив ему его российское происхождение.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны РФ, сейчас войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.

Полная версия интервью Медведева российским СМИ выйдет 22 февраля.