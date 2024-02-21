Посол РФ: Россия признательна Пакистану за нейтралитет в отношении конфликта на Украине

По словам Альберта Хорева, Москва рассчитывает, что Исламабад и впредь будет придерживаться такой линии

ИСЛАМАБАД, 21 февраля. /ТАСС/. Россия признательна Пакистану за нейтральный подход к российско-украинскому конфликту, который в том числе выражается в неприсоединении Исламабада к антироссийским резолюциям в рамках ООН. Об этом в среду заявил посол РФ в Пакистане Альберт Хорев, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-брифинга, посвященного ситуации на Украине.

"Мы признательны правительству Пакистана за независимую линию Исламабада, понимание российской позиции и, как следствие, неприсоединение страны к политизированным антироссийским резолюциям, в частности, в ООН", - сказал дипломат.

Комментируя циркулирующие в местном медиапространстве сообщения о поставках пакистанских боеприпасов Киеву для нужд Вооруженных сил Украины, посол отметил, что в Москве к подобной информации относятся "скептически, как к непроверенной". "Эти вопросы регулярно обсуждаются на двухстороннем уровне, на высоком и экспертном уровне, между нашими странами, - пояснил Хорев. - В ходе этих контактов пакистанские партнеры заверяют нас, что предпринимают все необходимые меры по недопущению поставок третьими странами их вооружений на Украину. Рассчитываем, что Исламабад и впредь будет придерживаться такой линии".

Пресс-брифинг в посольстве России в Пакистане состоялся в среду по случаю 10-й годовщины государственного переворота на Украине, произошедшего 21-22 февраля 2014 года.