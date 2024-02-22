Лавров заявил, что Запад вынашивает уголовные приемы отъема суверенных активов

Глава МИД РФ также указал, что Запад использует любые методы для продвижения собственных задач

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Запад вынашивает уголовные приемы по отъему суверенных активов и частной собственности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро по проблематике роли "двадцатки" в преодолении текущей международной напряженности.

"Вынашиваются уголовные приемы отъема суверенных активов и частной собственности. Сделана ставка на экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию, недобросовестную конкуренцию, "зеленые" барьеры, зажим эффективных форм перетока технологий и инвестиций", - сказал он.

Лавров также указал, что Запад использует любые методы для продвижения собственных задач. "Забыты обещания не приближать НАТО к России. Взят курс на его глобальную экспансию", - подчеркнул министр.