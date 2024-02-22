Лавров: Путин в интервью Карлсону открыл скрываемую элитами Запада от избирателей правду

Министр иностранных дел России обратил внимание, что западные страны часто прибегают к двойным стандартам и лицемерию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было встречено западными элитами с остервенением, потому что там была изложена правда, которую они скрывают от своих избирателей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на министерском заседании Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.

"Вспомните, с каким остервенением было встречено на Западе интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону, где была изложена правда, которую западные элиты скрывают от своих избирателей", - сказал министр.

В этом контексте он обратил внимание, что Запад часто прибегает к двойным стандартам, лицемерию и прямой лжи, принося дипломатические методы мирного разрешения споров в жертву силовому противоборству, "гибридным войнам", тотальной конфронтации, стремлению нанести сопернику стратегическое поражение.

"С серьезным сопротивлением сталкивается объективный процесс формирования многополярного миропорядка с опорой на самодостаточные страны и регионы. С подачи Запада подтачиваются базовые устои международного общения, - отметил Лавров. - Попираются универсальные нормы права, принципы Устава ООН, включая суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и самоопределение народов".

Глава МИД РФ подчеркнул, что в основе такой политики Запада лежит неоколониализм и "стремление под прикрытием "красивых" лозунгов добиваться доминирования в политической, экономической, гуманитарной сферах".

"Вместо ооноцентричной архитектуры продвигаются узкоблоковые альянсы, закрытые клубы, кулуарные "наилучшие практики", "достоверные научные данные", псевдодемократические ценности", - продолжил он. - Проводится искусственное деление мира на своих и чужих, "цветущий сад" и "джунгли". По непонятным критериям страны вдруг объявляются то демократиями, то диктатурами. Так на практике выглядят пресловутые "правила", которые Запад проталкивает взамен международного права".