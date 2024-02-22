Лавров назвал практически разрушенным фундамент европейской стратегической безопасности

Глава МИД России отметил, что этот фундамент закладывался во время перехода к разрядке в период "холодной войны"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Фундамент для сдерживания военных рисков и поддержания архитектуры стратегической безопасности в Европе практически полностью разрушен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро по проблематике роли "двадцатки" в преодолении текущей международной напряженности.

"Переход к разрядке в период "холодной войны" позволил СССР и США заложить фундамент сдерживания военных рисков, выстраивания надежной архитектуры стратегической безопасности, прежде всего в Европе. Сожалеем, что те достижения сегодня практически полностью разрушены", - сказал глава МИД РФ.