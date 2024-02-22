Посол РФ заявил, что Запад не сможет выйти сухим из воды, развязав гибридную войну

Олег Степанов отметил, что Вашингтону и НАТО "не сойдут с рук годы спонсирования киевской машины для убийств"

ОТТАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Странам коллективного Запада не удастся выйти сухими из воды, развязав гибридную войну против России. Об этом говорится в статье посла РФ в Оттаве Олега Степанова, которая была в среду опубликована в социальных сетях российской дипмиссии.

"Запад ошибается, если думает, что ему удастся, развязав гибридную войну с Россией, выйти сухим из воды. Вашингтону и НАТО не сойдут с рук годы спонсирования киевской машины для убийств. Они ответят за все. И спрос определят люди, чьи земли выжигала "опосредованная война" Запада. Определит жизнь. Определит история", - уверен Степанов.

По мнению посла, иностранной аудитории важно уяснить, что цели российской специальной военной операции (СВО) в полной мере сохраняют свою актуальность. "Итогом среди прочего станут денацификация (фашистскому киевскому режиму нет места в современном мире), демилитаризация и право людей самим определять свою судьбу", - заявил дипломат. По словам Степанова, от возмездия не уйдет и киевский режим, который "не имеет перспектив, и это уже понимают все граждане Украины, даже те, кто еще зомбирован пропагандой". Дипломат подчеркнул, что "все совершенные неонацистами за десять лет деяния, военные преступления и преступления против человечности зафиксированы и запротоколированы". "Преступники ответят за каждую смерть - русского солдата, мирного жителя, женщины, невинного ребенка", - заявил посол.

Говоря об уже освобожденных в ходе СВО территориях, Степанов отметил, что "в Канаде, да и на Западе в целом, мало кто имеет объективное представление о происходящем в новых регионах, вернувшихся домой в Россию", которые, по его словам, "развиваются семимильными шагами".