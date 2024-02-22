ЦИК после выборов составит протокол на Надеждина за невозврат средств его фонда

Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев отметил, что финансовую отчетность по итогам президентской кампании проверят еще раз

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ по окончании президентской кампании составит протокол об административном правонарушении на выдвигавшегося в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина за несвоевременный возврат, неправомерно полученных в свой избирательный фонд, 1,1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

16 февраля на заседании ЦИК РФ Булаев сообщал, что задолженность по возврату денег, полученных неправомерно, у Надеждина составляет 1 млн 125 тыс. 786 рублей. Он отмечал, что эти деньги не были возвращены в положенные по закону 10 дней и в связи с этим ЦИК может составить на него протокол об административном правонарушении. Как рассказал зампред Центризбиркома, на момент отказа Надеждину в регистрации кандидатом на выборах на его избирательном счете было 1 млн 345 тыс. рублей, а осталось - 5 тыс. рублей, все остальные были сняты.

"По итогам президентской кампании, когда будет представлен финансовый отчет, естественно, мы этим правом воспользуемся. Мы в ЦИК считаем, что такие основания есть. Мы еще раз проверим финансовую отчетность, убедимся в правильности выводов и примем решение [о составлении протокола и отправки его в судебные органы]", - сообщил он.

Согласно закону, добровольное пожертвование в избирательный фонд кандидата должно быть возвращено жертвователю не позднее чем через 10 дней со дня поступления, если оно получено неправомерно, например, жертвователь направил средства анонимно или сумма превышает максимально разрешенную законом. Статья 5.50 КоАП РФ о нарушении правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд, предусматривает наложение штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за невозврат жертвователю в установленный срок пожертвований (их части), перечисленных в избирательный фонд.

Недопуск Надеждина

8 февраля ЦИК отказал в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях. По итогам проверки отобранных 60 тыс. недействительными были признаны 9 147 подписей. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%. Всего Надеждин сдал в ЦИК почти 105 тыс. подписей. Также в подписях в поддержку политика были найдены автографы 11 умерших людей.

12 февраля Надеждин подал в Верховный суд РФ два иска об оспаривании нормативных актов Центризбиркома РФ, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. 15 февраля суд отклонил оба иска политика, через день Надеждин подал третий иск в связи с отказом ЦИК в регистрации кандидатом в президенты. 21 февраля Верховный суд РФ признал отказ ЦИК в регистрации Надеждина кандидатом на выборах президента законным.