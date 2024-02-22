Песков: на Западе СМИ подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих правительств

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что многие западные издания "гонятся за жареной информацией, не проверяют факты"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. СМИ в западных странах подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих правительств, которые используют их как канал для внедрения информационных вбросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

"В некоторых государствах, как нам известно, в том числе в западных странах, СМИ иногда подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев и со стороны правительств этих стран", - сказал Песков.

"Мы видим, как внедряют разные информационные вбросы, как внедряют информационные фейки в целый ряд западных СМИ", - добавил он.

Песков отметил, что многие издания на Западе "гонятся за жареной информацией, не проверяют факты, становятся жертвой действий своих правительств, которые используют СМИ как канал для донесения ложной информации". "Это ничего, кроме сожаления, не вызывает", - констатировал он.

В ответ на просьбу уточнить, есть ли, по его мнению, на Западе свобода слова, Песков обратил внимание на то, что вопрос о свободе СМИ "абсолютно философский". "Свобода СМИ - это, прежде всего, финансовая независимость, и лишь единицы СМИ в мире, в том числе и в нашей стране, могут говорить о том, что они финансово независимые, что их работа является рентабельной", - заметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что новостными изданиями всегда кто-то владеет, кто-то дает им деньги и субсидирует их, поэтому они "так или иначе должны отражать точку зрения своего владельца".

В целом же, заключил Песков, все СМИ работают во многом по схожей схеме: они зарабатывают на новостях. При этом, уточнил он, заработок больше у тех, кто действует быстрее, кто подает новости более талантливо. "В этом плане алгоритм работы СМИ на Западе и у нас достаточно одинаков", - подытожил пресс-секретарь российского лидера.