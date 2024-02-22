Песков: кто не разделяет позицию Путина, не имеет морального права с ним работать

По мнению пресс-секретаря главы государства, любой, кто не разделяет точку зрения президента, "просто не имеет морального права с ним работать"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Администрации президента РФ, члены правительства и множество других людей, работающих с главой российского государства Владимиром Путиным, полностью его поддерживают. Иной подход был бы неправильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

Так он ответил на вопрос, часто ли его мнение не совпадает с позицией Путина. "Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение - это неправильно", - отреагировал представитель Кремля.

По мнению Пескова, любой, кто не разделяет точку зрения президента, "просто не имеет морального права с ним работать". "Поэтому в данном случае все мы (а это огромная команда людей, это и члены правительства, это и работники его администрации) собраны вокруг своего президента. Все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции. И являются самыми убежденными защитниками идеологии и позиции президента", - добавил он.