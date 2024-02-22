Песков заявил, что Россия недавно начала работу по контрпропаганде

Где-то РФ обыгрывает США, а где-то нет, добавил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия сравнительно недавно начала работу по контрпропаганде, где-то выигрывает, а где-то проигрывает США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

"Информационные войны, они велись всегда, они ведутся сейчас и будут вестись без остановки в будущем. В этой войне можно одержать тактические победы, но трудно победить стратегически, - сказал представитель Кремля. - Да, мы сравнительно недавно начали нашу работу по контрпропаганде в хорошем смысле этого слова, нашу активную работу по донесению нашей позиции до различных государств в мире".

"Выигрываем ли мы? Где-то выигрываем, где-то проигрываем, потому что у нас очень грозный враг", - заметил Песков.

Он напомнил, что понятие информационной войны старо как мир и как сама журналистика. "Вы знаете, что журналистика - это одна из самых древних профессий на Земле", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом, говоря о развертывании в России работы по контрпропаганде, Песков отметил, что "нужно было освоить все приемы мультимодальности". "Сейчас уже средства массовой информации - это не просто газеты, не просто телеканал или не просто радиостанция. Как правило, это мультимодальные СМИ, которые включают в себя все эти вышеперечисленные элементы", - сказал он, добавив, что, чтобы доносить точку зрения и позицию России до различных государств мира, все их нужно в совершенстве освоить.