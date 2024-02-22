Песков рассказал, что гордится быть пресс-секретарем Путина

Он также назвал свою работу особой удачей в жизни

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал свою работу особой удачей в жизни и добавил, что гордится работать с главой государства Владимиром Путиным.

"Это очень интересная профессия", - сказал представитель Кремля в интервью порталу International Reporters в ответ на вопрос, в чем заключается сложность его работы. "Иногда говорят, что лучшими пресс-секретарями становятся бывшие работники СМИ, журналисты, аналитики. Я к журналистике никакого отношения не имею и никогда журналистом не был. Я родом из дипломатии, я очень ценю опыт службы в нашем дипломатическом ведомстве, министерстве иностранных дел", - поделился Песков.

По словам пресс-секретаря, этот опыт позволил ему успешно выполнять нынешние функции. "Работа очень интересная, потому что она имеет отношение непосредственно к информации, а информация - это, с одной стороны, самое опасное, с другой стороны, самое нужное, с третьей стороны, самое быстрое, с четвертой стороны, самое дорогое, что у нас есть. И это связано и с политикой, и с экономикой, и с социальной жизнью, и с безопасностью, и с защитой здоровья людей", - перечислил он.

Песков резюмировал, что в этом смысле его работа - универсальная. "И, конечно, когда речь идет о работе с главой государства, тем более такого государства, как Россия, и [когда речь идет о работе] с таким главой, как [Владимир] Путин, это, наверное, особая удача в жизни, которой я и дорожу, и горжусь", - заключил он.