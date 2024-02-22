Медведев: сближения РФ с Западом и англосаксонским миром в ближайшее время не произойдет

Зампред СБ РФ отметил, что образовался "слишком глубокий разрыв"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Капитального сближения России с Западом и англосаксонским миром в ближайшее время не произойдет, между ними образовался слишком глубокий разрыв, заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС.

"Я абсолютно уверен в том, что в ближайшее время капитального сближения с Западом, с Западной Европой, с Соединенными Штатами Америки, с англосаксонским миром не произойдет", - сказал политик.

"Слишком глубокий разрыв образовался между нами, водораздел, если хотите. И его преодолеть будет очень и очень сложно", - добавил он.