Медведев заявил, что ценностный раскол в США может привести к их распаду

Зампред Совбеза РФ напомнил, что еще 20-25 лет назад разница между либералами и консерваторами в Соединенных Штатах была незаметной

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. США переживают ценностный и даже цивилизационный раскол, который способен привести к распаду государства. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС.

"Произошел такой раздел ценностный, если хотите, даже цивилизационный, между частями Америки, - отметил Медведев. - Дело не в разнице в идеологии, а в том, что они друг друга не слышат и даже ненавидят".

В качестве примера зампред СБ привел отношение американского истеблишмента к экс-президенту Дональду Трампу, который вновь баллотируется на выборах: "Они его ненавидят больше, чем нас всех вместе взятых, потому что они видят в нем угрозу". Их соперники - консерваторы, - наоборот, считают, что нынешний курс Вашингтона "оголтелой глобализацией заведет Америку в тупик".

Медведев напомнил, что еще 20-25 лет назад разница между либералами и консерваторами в США - Демократической и Республиканской партиями - была незаметной: "Смеялись, говорили: "Да это одно и то же все, <…> у них единая позиция, есть лишь отдельные моменты, которые во время предвыборной кампании используют". "А сейчас так уже сказать нельзя", - подчеркнул он.

"А случилось это именно в силу того бездарного курса, который проводит руководство США после распада Советского Союза", - пояснил зампред Совбеза РФ.