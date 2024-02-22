Медведев не исключил, что для достижения целей СВО придется дойти до Киева

Замглавы Совбеза РФ отметил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что для достижения целей специальной военной операции может потребоваться дойти до Киева. Политик также предостерег, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос ТАСС о географических границах СВО во время интервью российским СМИ.

"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал (о необходимости создания защитного кордона - прим. ТАСС), нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", - заявил Медведев.

Необходимость дойти до Киева замглавы СБ РФ обосновал двумя причинами: тем, что Киев - русский город, и тем, что именно оттуда исходит интернациональная угроза существованию России. "Хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки. Все, кто там формально исполняет свои функции, - это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей. Все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Это совершенно очевидно. Поэтому - да, это может быть и Киев", - сказал Медведев.

Говоря о том, должна ли вообще Украина сохраниться как независимое государство по итогам СВО, политик заметил, что "если от Украины в результате всего того, что происходит, что-то останется, то, наверное, такое государство имеет шансы сохраниться, хотя и не очень большие". "В любом случае это вопрос, конечно, не сегодняшнего дня, но он будет стоять на повестке дня через некоторое время", - считает он. "Что останется в этом территориальном образовании - не могу его сейчас назвать страной, не знаю, может, Лембергская область с центром в городе Лемберге, если об этом сильно будут хлопотать поляки, или еще какие-то регионы. Но это сложный не только военный, но и политический процесс. И свое слово в этом процессе должны сыграть или сказать не только вооруженные силы, не только войска, но и сами люди, населяющие эти земли", - подытожил Медведев.