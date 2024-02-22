Медведев: России пока не с кем говорить в Европе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. России пока не с кем разговаривать в ЕС с учетом безвольности большинства европейских лидеров. Но можно ожидать, что совсем скоро в этих странах появится новое поколение политиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

Он обратил внимание, что в Европе почти не осталось сильных лидеров - только "тусклые технократы", выполняющие приказы Вашингтона вместо защиты национальных интересов.

"Поэтому там не с кем разговаривать", - констатировал Медведев. "Если такие люди появятся, с ними будет легче найти общий язык. Надеюсь, что они появятся, если не завтра, то послезавтра. Просто народ таких людей попросит прийти, поскольку почувствует, что нынешняя генерация политиков не оправдывает их надежды", - добавил он.