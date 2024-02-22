Медведев заявил, что РФ заинтересована в стабильных США как глобальном игроке

Зампред Совета безопасности отметил военный потенциал США, а также их значение для мировой экономики как ведущего эмитента резервной валюты

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. США - это важный глобальный игрок, поэтому Россия не заинтересована в нестабильности в этой стране. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС.

"При всех издержках сосуществования - скажем по-честному, вражды - с Соединенными Штатами для нас важнее, чтобы там была спокойная ситуация, чем наступил бы управленческий коллапс или разразилась какая-нибудь непредсказуемая гражданская война, - подчеркнул Медведев. - Америка - все-таки важнейший мировой игрок".

Зампред СБ отметил колоссальный военный потенциал США, а также их значение для мировой экономики как ведущего эмитента резервной валюты. "Если эта валюта грохнется, то на самом деле, последствия будут для всех", - отметил Медведев.

Поэтому, считает зампред СБ, "надо постепенно вытеснять доллар с первых позиций", используя другие резервные валюты, а не "одномоментно выдернуть" американскую денежную единицу. "В мире должен быть баланс между резервными валютами, нужно развивать цифровые валюты - за этим будущее", - добавил Медведев, но призвал "понимать риски".