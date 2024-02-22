Медведев заявил, что США не дают установиться миру на Ближнем Востоке

Зампред Совета безопасности РФ считает, что добиться мира в регионе можно было бы, исполняя резолюции Совбеза ООН

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нестабильность на Ближнем Востоке обусловлена политикой США, которые используют принцип "разделяй и властвуй". Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС. По его мнению, добиться мира в регионе можно было бы, исполняя резолюции Совбеза ООН.

"Во всем том, что там (на Ближнем Востоке - прим. ТАСС) происходит, виноваты, опять же, Соединённые Штаты. Кто блокирует исполнение резолюции Организации Объединенных Наций 1947 года о создании еврейского и арабского государства? Американцы, - напомнил Медведев. - Если бы Соединенные Штаты хотели мира на Ближнем Востоке <…>, эти решения были бы исполнены".

"Но гораздо лучше управлять конфликтом, с точки зрения руководства Соединенных Штатов Америки. Разделяй и властвуй. Проще всем по чуть-чуть раздавать и показывать свою незаменимость", - подчеркнул зампред СБ РФ.

"Контрольный пакет урегулирования в этом регионе в значительной мере лежит в кармане Соединенных Штатов, - уверен зампред СБ РФ. - И сколько бы ни играли в автономию принятия решений израильские власти, это, конечно, не так, и они в значительной мере зависимы".

Такая наглость стала возможной "после исчезновения Советского Союза с карты мира", считает Медведев. "Возник вакуум, и Соединенные Штаты решили, что они там всем управляют. Но результатом является тот конфликт, который идет сейчас", - резюмировал он.