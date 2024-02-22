Медведев: ядерная война может начаться непреднамеренно

Зампред Совбеза РФ заявил, что видит опасность случайного начала войны, например, в случае атаки переданным Украине самолетом F-16 по России с территории одной из стран НАТО

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ядерная война может начаться непреднамеренно, например, в случае атаки переданным Украине самолетом F-16 по России с территории одной из стран НАТО. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Есть еще случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны", - сказал Медведев.

Он обратил внимание на возможность того, о чем "периодически эти умники в НАТО говорят" по поводу возможных поставок киевскому режиму самолетов F-16. "Летать им пока особо из Украины неоткуда, и возьмет какой-нибудь самолет стартанет из страны НАТО - что это? Нападение на Россию. Дальше я даже описывать не буду, что может случиться. Хотя это может произойти почти случайно, а не намеренно, это может быть даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и Соединенных Штатов. Поэтому, увы, но такое развитие событий возможно", - отметил зампред Совбеза РФ.

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