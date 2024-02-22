Медведев: в ближайшие годы Европа останется в полной зависимости от США

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Европейские страны в обозримой перспективе не смогут преодолеть свою зависимость от Вашингтона. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Знаете, по тем ощущениям, которые у меня сейчас есть, в ближайшие годы этого не будет", - сказал он в ответ на вопрос, когда Европа перестанет слушать США и быть их сателлитом.

Как считает Медведев, тому есть несколько причин. Одна состоит в том, что "американцы очень хорошо воспользовались слабостью Европы". "Отбили у них целый ряд экономических сфер, полностью обеспечивают их безопасность, то есть европейцы ходят строем по приказам Соединенных Штатов", - заметил зампред Совбеза РФ.