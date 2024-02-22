Медведев: переговоры с Украиной станут возможны, когда сменится киевский режим

По словам замглавы Совбеза РФ, с точки зрения того, с кем именно на Украине вести переговоры, вопрос о перспективах президента Владимира Зеленского вторичен

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Переговоры с Украиной можно будет вести, когда в Киеве появятся люди, осознающие ответственность за население страны. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в интервью российским СМИ, в числе которых ТАСС.

"Дело не в нем (президенте Украины Владимире Зеленском - прим. ТАСС). А дело в том, что сами элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти. Кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно", - считает Медведев. Он подчеркнул, что затем "должны появиться совершенно другие люди, которые осознают свою ответственность за будущее людей, населяющих это вот сложное, пока еще существующее образование под названием "Украина". "Вот когда такие люди появятся, с ними как-то можно вести переговоры", - сказал политик.

По его мнению, с точки зрения того, с кем именно на Украине вести переговоры, вопрос о перспективах Зеленского вторичен. "Свято место пусто не бывает", - считает Медведев.

Замглавы СБ РФ особо подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров даже с киевским режимом, но Западу не удается склонить к этому процессу своих протеже.

"Мы от переговоров даже с этой кликой не отказывались, но вы сами знаете, что они сделали: они запретили для себя эти переговоры, и даже попытки западных стран их вытолкнуть в этом направлении пока не приносят успеха", - напомнил он.

Медведев добавил, что понять, почему так происходит можно. "Потому что они осознают, как только они скажут: "Мы готовы к переговорам с Российской Федерацией" (а условия их [переговоров] понятны - это признание результатов СВО), им моментально оторвут голову, их снесут. И поэтому они, естественно, максимально стараются оттянуть тот момент, когда придется паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон, но это в лучшем случае. В худшем - понятно, что будет", - подытожил политик.