Медведев: Одессе пора возвращаться домой

Зампред Совбеза РФ назвал недальновидным поведение украинских властей по сносу памятников и уничтожению другого русского культурного наследия в городе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Одесса - русский город, которого заждались в Российской Федерации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", - отметил Медведев.

Он назвал недальновидным поведение киевской клики по сносу памятников и уничтожению другого русского культурного наследия в Одессе. "Они тем самым просто отталкивают от себя часть людей, даже тех, кто лоялен был до последнего времени их власти. Ну и вообще, это выглядит чудовищно, потому что речь идет уже именно о противодействии всей русской культуре и нашему общему пути", - отметил Медведев.