Медведев заявил, что США пытаются сохранить мировое господство

Силы Вашингтона постепенно уменьшаются, добавил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вашингтон пытается по-прежнему доминировать в мире, но его силы постепенно уменьшаются. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

Он, в частности, напомнил про ситуацию на границе США с Мексикой и конфликт Вашингтона с властями Техаса по поводу миграционной политики.

"Это такой очень колоритный штрих, показывающий всю глубину противоречий. А связаны они с тем, что Штаты пытаются, вопреки своим убывающим силам, играть первую скрипку на международной арене", - констатировал Медведев.

Происходящее на границе с Мексикой вряд ли бы стало возможным при любом другом руководителе США, считает зампред Совбеза РФ. "Я с трудом себе это представляю при другом президенте. Ну что там, [допустим], прямое неповиновение федеральной власти, и ничего с этим верховный правитель Соединенных Штатов сделать не может, когда руководитель штата говорит: "Я не буду исполнять ваши указания. Мы не будем исполнять решения Верховного суда. Мы не подчиняемся Национальной гвардии, мы подчиняемся своим законам, и у нас есть своя гвардия. Мы будем выполнять эти задачи", - описал Медведев происходящее в США.