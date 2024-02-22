Медведев: Шольц, Боррель и другие политики Запада сами не верят в победу Киева

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Западные политики, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу дипслужбы ЕС Жозепа Борреля, уже сами не верят в победу Украины, но продолжают произносить "мантры" об этом для оправдания гигантских трат на поддержку Киева. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

По его словам, масса аналитиков на Западе "либо открыто, либо те, кто пока боится и стесняется, где-то в кулуарах, говорит о том, что" Россию победить не удастся, "хотя публично они заявляют всякую чушь, несут какую-то политическую пургу".

"Поэтому эти безответственные заявления всяких там Шольцев, Боррелей и прочих, они рассчитаны только на публику, они сами в это не верят, но вынуждены как мантру это повторять. Просто для того, чтобы оправдать гигантские траты на соответствующие военные бюджеты", - сказал Медведев.